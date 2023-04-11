Пілецький хотів потрапити в Освенцим, щоб на власні очі побачити і розказати світу, що відбувається за колючим дротом.

11 квітня - День звільнення в'язнів нацистських концтаборів. За роки Другої Світової там було знищено мільйони людей. Ми ж сьогодні розкажемо про чоловіка, який потрапив до концтабору за власним бажанням. Щоб розказати світу правду про гітлерівську машину смерті.

Хто такий Вітольд Пілецький і як інститут його імені нині допомагає документувати докази воєнних злочинів росії у війні проти України - дивіться далі.

Поляк Вітольд Пілецький був в'язнем номер 4859 концатобору Освенцим на території окупованої нацистами Польщі. І єдиним, хто потрапив туди за власним бажанням. У вересні 1940-го року ротмістр Війська Польського навмисно вийшов на вулицю Варшави у той час, коли солдати Вермахту і СС проводили облаву.

Пілецький хотів потрапити в Освенцим, щоб на власні очі побачити і розказати світу, що відбувається за колючим дротом. І йому це вдалося! В Освенцимі чоловік організував польське підпілля, розробив план звільнення табору, а через три роки ув'язнення зумів втекти і передати на Захід рапорт про конвеєр смерті. Утім, йому не повірили - занадто страшною була розповідь утікача.

Освенцим Пілецький пережив, комуністичний період в історії Польщі - ні. Через кілька років після закінчення Другої Світової його стратили, звинувативши у шпигунській діяльності та підготовці замаху на чиновників Міністерства громадської безпеки. І лише багато років потому Пілецького реабілітували і опублікували його рапорти про Освенцим. У 2006-му він посмертно отримав Орден Білого Орла - найвищу державну нагороду Польщі.

25-го травня - у день смерті Пілецького - за пропозицією Європарламенту тепер відзначають Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму. На його честь названо Інститут, який займається збереженням історичної правди. Штаб-квартира у Варшаві, філіал у Берліні.

Біля входу - польський та український прапори. Від початку великої війни росії проти України в німецькому представництві інституту Пілецького щодня збирають гуманітарну допомогу для нашої держави. І свідчення людей, які втекли від війни.

Матеуш Фальковскі, заступник директора інституту Пілецького:

Якщо говорити з наукової точки зору, то ми фактично збираємо архів усної історії цієї війни.

Проект інституту називається "Голоси України". Взяти у ньому участь, прийти і розповісти свої історії, інститут запросив біженців, які знайшли прихисток у Німеччини, Польщі та інших європейських країнах. А їх щонайменше кілька мільйонів!

Матеуш Фальковскі, заступник директора інституту Пілецького:

Процедура така. Спочатку людина коротко у письмовій формі викладає свою історію. А потім черга додаткових запитань. Ми уточнюємо, що сталося в конкретний день у тому місті, де перебувала людина. В Маріуполі, в Херсоні чи деінде. Що саме вона бачила і коли? Чи була свідком руйнування цивільної інфраструктури, пам'ятників чи церков? Чи стала жертвою сексуального насильства або інших воєнних злочинів?

В анкеті - 40 питань. Розробляли її не історики.

Матеуш Фальковскі, заступник директора інституту Пілецького:

Питання, які ми ставимо, допомагали формулювати юристи. Тобто, вони мають юридичну вагу.

Питання формулювали так, щоб відповіді можна було використати на судових процесах. А у тому що вони будуть - в інституті Пілецького не сумніваються.