Генсек НАТО прибув до Києва (фото) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 20 квітня, прибув з візитом до Києва. Його помітили у центрі столиці.
Про це повідомляє The Kyiv Independent.
Столтенберга помітили на Михайлівській площі у центрі Києва. Генсек НАТО вшанував пам'ять загиблих українських військових.
Ймовірно, генеральний секретар НАТО у Києві проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
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