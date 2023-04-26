Велика Британія відправила в Україну "тисячі" боєприпасів для танків Challenger 2, у тому числі зі збідненим ураном. Про це заявив заступник міністра оборони Королівства Джеймс Гіппі, письмово відповідаючи на запитання депутата Кенні Макаскілла від шотландської партії Альба.

Ми відправили тисячі боєприпасів "Челленджер 2" в Україну, в тому числі бронебійні снаряди зі збідненим ураном. З міркувань оперативної безпеки ми не будемо коментувати показники використання Україною наданих боєприпасів.

Чиновник вказав, що передані танки та боєприпаси наразі контролюються ЗСУ. Заступник міністра також запевнив, що Британія має намір допомагати Україні після перемоги стати "безпечною, квітучою й вільною країною".

21 березня Міноборони Британії оголосило, що разом із бойовими танками Challenger 2 відправить до України натівські танкові снаряди з урановим осердям, які мають підвищену ефективність при знищенні бронетехніки.

Використання збідненого урану в боєприпасах пов'язане з його властивостями - високою масовою щільністю та пірофорністю, завдяки яким такі снаряди забезпечують високу бронебійну дію та спричиняють суттєві руйнування, що визначає їхню ефективність.

"і снаряди не є радіоактивними і не належать до ядерної зброї.