Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів з тилу на фронт [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали порання. Про це на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков.
Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному - переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій - ред.) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб...
Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями.
За словами Резнікова, нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк опікується центрами комплектування та соціальної підтримки.
Він цим займається системно. Реформа центрів комплектації давно вже на часі. Тому ми разом з Міністерством цифрової трансформації розвиваємо проєкт "Оберіг".
Проєкт передбачає оцифрування всіх документів, які накопичились, багато документів буде підтягуватись автоматично, наприклад, про одруження.
Якщо ви одружились і не повідомили про це як військовозобов’язаний центр комплектації, то ви порушник закону. Я думаю, що 90% хлопців порушники закону. Система дуже проста - Мін’юст дані дав і все буде підтягуватись автоматично.
Раніше "Подробиці" писали про те, кого не можуть відправити на фронт під час мобілізації в Україні.
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