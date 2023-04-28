В Умані з-під завалів дістали тіла 17 загиблих (відео) [ Редагувати ]
Різко зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Умані. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про 15 загиблих станом на 13:55.
Кількість загиблих від російських ракет зросла до 15, серед них - 3 діток. Розбір завалів триває.
ДСНС України повідомила про 16 загиблих станом на 14:00.
За даними видання "Страна.UA", кореспондент якого працює на місці трагедії, загиблих уже 17. Водночас підрахунок та ідентифікація жертв ускладнюється тим, що деякі тіла буквально розірвані.
Внаслідок ракетного удару рашистів в Умані постраждали 18 людей (з них 9 госпіталізовані), врятовано 17 осіб (з них 3 дитини).
Раніше у мережі з'явилось відео перших хвилин після удару росіян по Умані.
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