Різко зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Умані. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про 15 загиблих станом на 13:55.

Кількість загиблих від російських ракет зросла до 15, серед них - 3 діток. Розбір завалів триває.

ДСНС України повідомила про 16 загиблих станом на 14:00.

За даними видання "Страна.UA", кореспондент якого працює на місці трагедії, загиблих уже 17. Водночас підрахунок та ідентифікація жертв ускладнюється тим, що деякі тіла буквально розірвані.

Внаслідок ракетного удару рашистів в Умані постраждали 18 людей (з них 9 госпіталізовані), врятовано 17 осіб (з них 3 дитини).

Раніше у мережі з'явилось відео перших хвилин після удару росіян по Умані.