За підсумками візиту до Одеси семи міністрів закордонних справ Балтії та Північної Європи (Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії та Швеції) коаліція на підтримку вступу України до НАТО поповнилась ще двома країнами. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Вони будуть за нас. Вчора за результатами переговорів до мене підійшов один з наших близьких друзів, нахилився і прошепотів: "Вітаю, Дмитро! Україна отримала ще два голоси на свою підтримку в НАТО".

Тобто ми за цей день спілкування в Одесі в різних форматах змінили думку двох країн, які до цього бути стриманішими, а потім все-таки вирішили підтримати таке рішення саміту НАТО у Вільнюсі, яке зробить крок вперед до нашого членства.

Це ще не консенсус, але однозначно ми в Одесі збільшили коаліцію країн, які будуть боротися за максимально сильне рішення щодо членства України в НАТО.