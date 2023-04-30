У неділю, 30 квітня, окупанти 9 раз обстріляли прикордонних громад Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Дружбівська територіальні громади.

Зокрема, по Середино-Бузькій громаді росіяни били з мінометів, РСЗВ та артилерії, загалом 35 вибухів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа житлового будинку та літньої кухні. Пошкоджено лінії електромережі.

Крім того, по Зноб-Новгородській громаді з території рф здійснено авіаудар 2 керованими авіабомбами (КАБ) по території громади. Одну міну скинув ворог на територію і Білопільської громади.

Внаслідок авіаудару є пошкодження нежитлових будівель.

Що стосується Дружбівської громади, то з території рф здійснено обстріл з РСЗВ "Град" по місту Дружба.