Окупанти з мінометів гатять по Сумській області [ Редагувати ]
У неділю, 30 квітня, окупанти 9 раз обстріляли прикордонних громад Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Дружбівська територіальні громади.
Зокрема, по Середино-Бузькій громаді росіяни били з мінометів, РСЗВ та артилерії, загалом 35 вибухів.
Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа житлового будинку та літньої кухні. Пошкоджено лінії електромережі.
Крім того, по Зноб-Новгородській громаді з території рф здійснено авіаудар 2 керованими авіабомбами (КАБ) по території громади. Одну міну скинув ворог на територію і Білопільської громади.
Внаслідок авіаудару є пошкодження нежитлових будівель.
Що стосується Дружбівської громади, то з території рф здійснено обстріл з РСЗВ "Град" по місту Дружба.
Внаслідок влучання у житловий будинок під час обстрілу сталася пожежа. Пошкоджено приміщення відділення банку. Також один з боєприпасів влучив в дах двоповерхового 12 квартирного житлового будинку. Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будинку.
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