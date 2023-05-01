Регулятор США - Федеральна корпорація страхування вкладів (FDIC) запроваджує тимчасову адміністрацію у банку First Republic. Його викупить найбільший банк США JPMorgan.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, регулятор звернувся до банків 27 квітня та попросив подати остаточну пропозицію щодо угоди до 30 квітня.

За останні дні First Republic та американська влада переконалися у необхідності передати банк під зовнішнє управління FDIC.

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First Republic - каліфорнійський банк, який займається іпотечним кредитуванням та управлінням активами. У списку ФРС США з консолідованих активів посідає 14-те місце.

За минулий тиждень акції First Republic подешевшали більш ніж на 75%. Падіння прискорилося 25 квітня після публікації звітності банку за перший квартал, в якій повідомлялося про відтік депозитів на $100 млрд.

Як зазначає Reuters, якщо First Republic перейде під управління FDIC, то стане третім банком США, який став банкрутом з березня - слідом за Silicon Valley Bank і Signature Банк.