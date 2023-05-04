"Хочемо мати політичну заяву, що Україна буде членом НАТО" - Арахамія (відео) [ Редагувати ]
Україна не зможе вступити до НАТО під час війни з росією, однак хоче отримати "чіткий сигнал", що її приймуть до від альянсу після завершення бойових дій. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
У першу чергу ми чекаємо того, шоб була прибрана безпекова невизначеність. Ми бачимо, що доки ми не є членами НАТО, то вся Європа є в невизначеному стані з точки зору своєї безпеки. Це вже прибрано частково, коли нещодавно було прийняття Швеції та Фінляндії. І вже росія отримала на своєму кордоні безпосередньому країни-члени НАТО.
Якщо це вже трапилось з двома країнами, то вже немає сенсу чіплятись у даному випадку з Україною за ту ж саму причину. Правильно сказав абсолютно наш президент, доки ми знаходимось у стані війни, це дуже важко зробити, але ми хочемо мати конкретне запрошення, конкретний перелік кроків, які треба зробити для того, щоб стати членом НАТО. Для того, щоб у майбутньому вони не передумали, не було маніпуляцій на кшталт Будапештського меморандуму по його трактуванні.
Ми хочемо мати конкретну заяву політичну, що Україна має бути членом НАТО і буде за таким і таких умов. Щось на кшталт того, що ми маємо з Європейським Союзом по статусу кандидата - є конкретний перелік речей, які треба зробити, щоб далі рухатись.
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