Україна не зможе вступити до НАТО під час війни з росією, однак хоче отримати "чіткий сигнал", що її приймуть до від альянсу після завершення бойових дій. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

У першу чергу ми чекаємо того, шоб була прибрана безпекова невизначеність. Ми бачимо, що доки ми не є членами НАТО, то вся Європа є в невизначеному стані з точки зору своєї безпеки. Це вже прибрано частково, коли нещодавно було прийняття Швеції та Фінляндії. І вже росія отримала на своєму кордоні безпосередньому країни-члени НАТО.

Якщо це вже трапилось з двома країнами, то вже немає сенсу чіплятись у даному випадку з Україною за ту ж саму причину. Правильно сказав абсолютно наш президент, доки ми знаходимось у стані війни, це дуже важко зробити, але ми хочемо мати конкретне запрошення, конкретний перелік кроків, які треба зробити для того, щоб стати членом НАТО. Для того, щоб у майбутньому вони не передумали, не було маніпуляцій на кшталт Будапештського меморандуму по його трактуванні.

Ми хочемо мати конкретну заяву політичну, що Україна має бути членом НАТО і буде за таким і таких умов. Щось на кшталт того, що ми маємо з Європейським Союзом по статусу кандидата - є конкретний перелік речей, які треба зробити, щоб далі рухатись.