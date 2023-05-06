У будівлі Єврокомісії триває фотовиставка, присвячена проєкту з евакуації українців [ Редагувати ]
Порятунок українців у часи війни. В будівлі Єврокомісії триває фотовиставка, присвячена проєкту з евакуації та надання гуманітарної допомоги українцям. Побувала там і наша кореспондентка Ірина Іванова. Її репортаж з Бельгії далі.
Хто врятував одну людину - врятував увесь світ. Ці слова з Талмуду стали гаслом фотовиставки, що засвідчує допомогу українцям у часи російсько-української війни. Проєкт втілюють єврейські активісти на кошти, виділені Єврокомісією. Волонтери з понад 190 громад вивозять людей із небезпечних зон, іншим надають допомогу на місці. Типовий набір продуктів - олія, сіль, крупи - виставили у холі Єврокомісії. Фотографії на стендах розповідають про врятовані життя на сході України.
Всеволод Ченцов, представник України при ЄС:
Ми вдячні федерації єврейських громад України та Єврокомісії за той внесок, допомогу нашим людям, за рятування наших людей. Це один з багатьох проєктів, які підтримували Європейська комісія, держави-члени, але це наочно показує результати. Я не можу сказати, що ми зараз знаходимось під тиском, що країни втомились від війни, навпаки всі розуміють що треба іти до кінця, до перемоги.
На відкритті побувала президентка Єврокомісії Роберта Мацола, яка першою з європейських політиків відвідала Україну після повномасштабного вторгнення. Саму ж виставку відкрив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї. Обоє політиків наголошують - підтримка українців у часи війни триватиме.
Олівер Варгеї, єврокомісар з питань сусідства та розширення:
Найважливіше - допомогти українцям врятувати свої життя. Нам треба дістатися до тих людей, співпрацювати з місцевими організаціями, які надають допомогу українцям безпосередньо на місці. А також - вкладати гроші у відбудову. І далі допомагати руху економіки України, там, де немає щоденних ударів. Щоб країна жила далі, могла себе утримувати. Це є найголовнішим - повернути життя до нормальності.
Наразі Євросоюз передав Україні допомоги на загальну суму 68 мільярдів євро, а також підтримує перебування на його території близько восьми мільйонів наших біженців.
по темі
Неочікуваний візит, який вже назвали історичним. До Гааги, столиці міжнародного права, приїхав Президент України. У Міжнародному кримінальному суді, що недавно видав ордер на арешт путіна, Володимир Зеленський говорив про невідворотність правосуддя над російським диктатором і про впевненість у Перемозі Києва.
Вуличне мистецтво, як прояв підтримки України. За останній рік в Берліні з'явилися кілька українських муралів. Найвідоміші з них "Відсутній" та "Квітка демократії".
Всеукраїнський конкурс "Я - журналіст" цьогоріч - це розповіді від імені українських підлітків. Понад вісімсот творів із різних регіонів. Юні журналісти - про біль та незламність.
Умань, Дніпро, Українка. Світ вже вкотре шокований наслідками чергового ракетного удару, якого росія завдала по Україні.
Її не видно, але вплив на собі відчуває кожен. Із радіацією порівнюють пропаганду організатори виставки "Справжні причини війни, або як працює російська пропаганда". Експонати вони розташували у вестибюлі станції метро "Золоті ворота".
Вечір спогадів організували в Луцьку родичі та близькі загиблого у боях за Бахмут військового Олега Хрищука. Під час заходу презентували виставку картин, які боєць творив за життя. А майстри Луцька та Волині виставили свої роботи на благодійний аукціон, щоб зібрати гроші на потреби побратимів героя.