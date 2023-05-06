Порятунок українців у часи війни. В будівлі Єврокомісії триває фотовиставка, присвячена проєкту з евакуації та надання гуманітарної допомоги українцям. Побувала там і наша кореспондентка Ірина Іванова. Її репортаж з Бельгії далі.

Хто врятував одну людину - врятував увесь світ. Ці слова з Талмуду стали гаслом фотовиставки, що засвідчує допомогу українцям у часи російсько-української війни. Проєкт втілюють єврейські активісти на кошти, виділені Єврокомісією. Волонтери з понад 190 громад вивозять людей із небезпечних зон, іншим надають допомогу на місці. Типовий набір продуктів - олія, сіль, крупи - виставили у холі Єврокомісії. Фотографії на стендах розповідають про врятовані життя на сході України.

Всеволод Ченцов, представник України при ЄС:

Ми вдячні федерації єврейських громад України та Єврокомісії за той внесок, допомогу нашим людям, за рятування наших людей. Це один з багатьох проєктів, які підтримували Європейська комісія, держави-члени, але це наочно показує результати. Я не можу сказати, що ми зараз знаходимось під тиском, що країни втомились від війни, навпаки всі розуміють що треба іти до кінця, до перемоги.

На відкритті побувала президентка Єврокомісії Роберта Мацола, яка першою з європейських політиків відвідала Україну після повномасштабного вторгнення. Саму ж виставку відкрив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї. Обоє політиків наголошують - підтримка українців у часи війни триватиме.

Олівер Варгеї, єврокомісар з питань сусідства та розширення:

Найважливіше - допомогти українцям врятувати свої життя. Нам треба дістатися до тих людей, співпрацювати з місцевими організаціями, які надають допомогу українцям безпосередньо на місці. А також - вкладати гроші у відбудову. І далі допомагати руху економіки України, там, де немає щоденних ударів. Щоб країна жила далі, могла себе утримувати. Це є найголовнішим - повернути життя до нормальності.

Наразі Євросоюз передав Україні допомоги на загальну суму 68 мільярдів євро, а також підтримує перебування на його території близько восьми мільйонів наших біженців.