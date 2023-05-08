Карпати засипало снігом [ Редагувати ]
У понеділок, 8 травня, в українських Карпатах погіршилася погода. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
У горах насипало снігу та вдарив мороз.Правоохоронці будуть забезпечувати публічну безпеку та порядок зокрема й у місцях можливих покладань квітів та біля меморіалів шляхом виставлення піших нарядів. Також у ці поминальні дні поліцейські будуть стежити за правопорядком біля кладовищ.
Станом на 09:00, 08.05.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер північно-східний, 8 м/с., температура повітря -4°С, випало до 5 сантиметрів снігу.
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