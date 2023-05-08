У понеділок, 8 травня, в українських Карпатах погіршилася погода. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

У горах насипало снігу та вдарив мороз.Правоохоронці будуть забезпечувати публічну безпеку та порядок зокрема й у місцях можливих покладань квітів та біля меморіалів шляхом виставлення піших нарядів. Також у ці поминальні дні поліцейські будуть стежити за правопорядком біля кладовищ.