"Вони точно своєю смертю не закінчать": слова Зеленського про долю господарів кремля спровокували істерику медведєва [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що лідери росії, "ті, хто знаходиться в Кремлі, закінчать погано і своєю смертю не помруть". Про це глава держави заявив в інтерв’ю BBC.
Наші люди пріоритет, наші землі пріоритет. А ті, хто там в Кремлі, повірте, вони закінчать погано. Не знаю, чесно кажучи, як, але хотілося б, щоб все швидше закінчилося. Але вони точно своєю смертю не закінчать.
На пророцтво українського істерично відреагував експрезидент росії і заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв. Традиційно з лайкою і прокльонами.
Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причём не от своих рук. Кто как умрёт, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда.
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