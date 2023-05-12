Президент України Володимир Зеленський впевнений, що лідери росії, "ті, хто знаходиться в Кремлі, закінчать погано і своєю смертю не помруть". Про це глава держави заявив в інтерв’ю BBC.

Наші люди пріоритет, наші землі пріоритет. А ті, хто там в Кремлі, повірте, вони закінчать погано. Не знаю, чесно кажучи, як, але хотілося б, щоб все швидше закінчилося. Але вони точно своєю смертю не закінчать.

На пророцтво українського істерично відреагував експрезидент росії і заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв. Традиційно з лайкою і прокльонами.