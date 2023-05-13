Збиття російського "Ланцета": військові показали залишки [ Редагувати ]
У суботу, 13 травня, українські військові показали залишки російського "Ланцету" після роботи вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади. Про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".
А ось і результат бойової роботи воїнів мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".
За словами пресслужби повітряного командування, на відео всі залишки російського "Ланцета".
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