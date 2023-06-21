У Швейцарії помер співзасновник букмекерської контори 1хBet Сергій Каршков. Російські слідчі шукали його вже кілька років.

Про смерть бізнесмена повідомив його друг Павло Мунтян, передає Baza. Він розповів, що напередодні Каршков "поїхав до Швейцарії на чекап", але під час процедур "контрастна рідина для МРТ призвела до алергічної реакції". Після цього співзасновник 1хBet впав у кому та помер.

Сергій Каршков - уродженець Київщини, який переїхав до Брянська і спочатку працював у місцевому УВС. Наприкінці нульових він став співзасновником 1хBet, яку тепер називають однією з найбільших букмекерських компаній у світі.

Пізніше Каркшова та двох інших співзасновників 1хBet росія оголосила у міжнародний розшук. За версією Слідчого комітету рф, з 2014 по 2019 роки вони, перебуваючи в Брянську, розробили програмне забезпечення для азартних ігор і проводили їх без ліцензії, заробивши сумарно 63 мільярди рублів.

Затримати бізнесменів не вдалося - вони перебралися на Кіпр.

Нагадаємо, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей взялася за "дочок" 1xBet в Україні: триває тотальна перевірка.