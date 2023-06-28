Росіяни ховають загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС в братських могилах - Генштаб [ Редагувати ]
Щоб приховати реальну кількість жертв підриву Каховської ГЕС - росіяни почали ховати загиблих в братських могилах.
Через спалах вірусних хвороб росіяни були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.
"Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл. Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання", - додає пресслужба Генштабу.
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