Залужний призначив комбрига Охріменка новим начальником Одеського військкомату [ Редагувати ]
Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки очолив бойовий офіцер, полковник Олександр Охріменко. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів.
Полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Олександр - бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.
Нагадаємо, журналісти-розслідувачі з'ясували, що начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов уже під час повномасштабної війни придбав віллу в іспанській Марбельї, яку записав на свою матір. На свою дружину там же оформив офісний центр.
23 червня президент Зеленський доручив негайно звільнити одеського воєнкома і перевірити ТЦК у всіх областях.
Нагадаємо, в Ужгороді п'яний воєнком побив журналістку.
по темі
Перевірки всіх обласних військкомів щодо можливої корупційної діяльності ініціює голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Політик шокований після перегляду розслідування Михайла Ткача про статки одеського обласного військкома Євгена Борисова, який під час війни придбав віллу в Іспанії на мільйони євро
Військкомат Чернігівської області - слідом за столичною Оболонню та Івано-Франківськом - заявив, що "згідно з указом президента "Про загальну мобілізацію", всі громадяни від 18 до 59 років, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані з'явитися до місцевого ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео штабної роботи разом із начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою в одному з угруповань військ
На Бердянському напрямку Збройні Сили України просунулися вглибину оборони ворога до 2 км. Про це повідомив спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень
Депутатам Львівської обласної ради представники військкомату роздали повістки перед початком пленарного засідання. Скільки депутатів отримали повістки наразі невідомо.
Українське законодавство про дорожній рух забороняє використання транспортних засобів з правим розташуванням керма. Новий закон дозволить вільно їх імпортувати для передання військовим формуванням. Норма буде діяти під час воєнного стану і 90 днів після його скасування