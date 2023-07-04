Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки очолив бойовий офіцер, полковник Олександр Охріменко. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів. Полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Олександр - бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі з'ясували, що начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов уже під час повномасштабної війни придбав віллу в іспанській Марбельї, яку записав на свою матір. На свою дружину там же оформив офісний центр.

23 червня президент Зеленський доручив негайно звільнити одеського воєнкома і перевірити ТЦК у всіх областях.

Нагадаємо, в Ужгороді п'яний воєнком побив журналістку.