"У мене просто відняло мову": Арахамія анонсував перевірки всіх обласних військкомів (відео) [ Редагувати ]
Перевірки всіх обласних військкомів щодо можливої корупційної діяльності ініціює голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Політик оголосив про це після перегляду розслідування Михайла Ткача про статки одеського обласного військкома Євгена Борисова, який під час війни придбав шикарну віллу в Іспанії.
У мене просто відняло мову.
Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку й детальне його висвітлення в засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування.
Паралельно ініціюю звернення до уповноважених органів, щоби провести аналогічні перевірки стосовно військкомів усіх областей.
Просто в шоці від цинізму того, що відбувається.
Одеського обласного військкома Євгена Борисова звинувачують у тому, що налагодив на Одещині тіньовий бізнес з продажу "білих квитків", які дають право уникнути мобілізації.
Нагадаємо, вже три регіони - Івано-Франківщина, Чернігівщина та Оболонський район столиці - закликали чоловіків прийти до військкомату без повістки.
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