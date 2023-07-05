Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про те, що бунт керівника ПВК "Вагнера" євгена пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора.

Так званий "марш справедливості" збройного формування найманців Пригожина став поштовхом для зміни ставлення російських громадян та військовослужбовців до вищого військово-політичного керівництва рф.

Заступниця міністра заявила, що незворушність і пасивність вищого командного складу Збройних сил рф під час спроби перевороту призвели до зростання недовіри офіцерів, сержантів і рядових військовослужбовців до вищих посадових осіб Міністерства оборони і Генерального штабу рф.

Крім того, окремі командування оперативних об'єднань і підрозділів окупаційних військ намагаються уникнути призначення осіб, які перебували у в'язницях, навіть якщо є потреба у поповненні втраченого особового складу.

Маляр пояснила, що це пов'язано зі збільшеним ризиком дезертирства, проявами непокори та можливими виступами військовослужбовців, які раніше були засуджені.