"Бунт пригожина підштовхнув зміни ставлення росіян до вищого керівництва" - Маляр [ Редагувати ]
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про те, що бунт керівника ПВК "Вагнера" євгена пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора.
Так званий "марш справедливості" збройного формування найманців Пригожина став поштовхом для зміни ставлення російських громадян та військовослужбовців до вищого військово-політичного керівництва рф.
Заступниця міністра заявила, що незворушність і пасивність вищого командного складу Збройних сил рф під час спроби перевороту призвели до зростання недовіри офіцерів, сержантів і рядових військовослужбовців до вищих посадових осіб Міністерства оборони і Генерального штабу рф.
Крім того, окремі командування оперативних об'єднань і підрозділів окупаційних військ намагаються уникнути призначення осіб, які перебували у в'язницях, навіть якщо є потреба у поповненні втраченого особового складу.
Маляр пояснила, що це пов'язано зі збільшеним ризиком дезертирства, проявами непокори та можливими виступами військовослужбовців, які раніше були засуджені.
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