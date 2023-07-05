"Корисні ідіоти Володимира Путіна". Видання The Economist опублікувало статтю з "чорним списком" європейських політиків, які, на думку авторів, допомагають кремлівському диктатору транслювати його інтереси на Європейський Союз.

Серед союзників володимира путіна:

колишній канцлер ФРН Герхард Шредер;

останній генсек НДР Егон Кренц;

співголова німецької правої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Крупалла;

"телегенічна ліва" з Німеччини Сара Вагенкнехт;

прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;

голова французького правого "Національного фронту" Марін Ле Пен;

голова італійської партії Маттео Сальвіні.

Аргументи, які поєднують правих і лівих опозиціонерів європейському мейнстриму, очевидні - антиамериканізм, лобіювання дешевих російських енергоресурсів та заклики замість допомоги України витрачати гроші на вирішення європейських проблем.

Серед помічників Путіна кілька європейських урядів. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини з 2010 року, є найочевиднішим. Популістський лідер неодноразово критикував Захід за підтримку України та продовження імпорту Угорщиною російського газу. Його уряд також відмовляється дозволити транзит зброї, наданої Україні іншими членами НАТО і ЄС. Сусідня Австрія, тихо, але з таким самим успіхом, теж значною мірою пересиділа боротьбу, посилаючись на своє нечленство в НАТО і самопроголошену роль моста між Сходом і Заходом, пропонуючи мало допомоги Україні, у той час як потерпає її торгівля з росією.

У статті йдеться про те, що через затягування війни в Україні та наростання проблем у ЄС, спричинених у тому числі санкціями, популярність Putinversteher (нім. "ті, що розуміють Путіна") має тенденції до зростання.

На недавньому політичному мітингу під Берліном Олафа Шольца, канцлера Німеччини, перебив хор м'язистих миротворців, які вигукували "Підпалювач війни!". Зазвичай ввічливий, тихий і незворушний, Шольц проревів у мікрофон, що саме Путін хоче знищити та завоювати Україну. "Якби у вас, крикунів, було хоч трохи розуму, ви б знали справжнього розпалювача війни!"

Нагадаємо, у квітні Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою державою". Нещодавно міністр глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що він "втомився спростовувати всі ці безглузді" скандальні заяви премʼєр-міністра Угорщини.