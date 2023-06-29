Бурхливу і невластиву для себе діяльність путін розпочав після провалу Пригожинського бунту.

Після бунту "вагнерівців", який виставив кремль слабким на весь світ, путіну треба добряче постаратися, щоб відбілити свою репутацію. І це штовхає його на невластиві дії - як-то зустріч зі звичайними громадянами.

Щоправда, не в ростові, що було б логічно, адже саме це місто опинилося в епіцентрі Пригожинського бунту, а в Дагестані. Як путін намагається зберегти лице після ляпасу від ПВК? В матеріалі Ольги Жидецької.

На що не підеш заради порятунку іміджу сильного мачо? Навіть до власного народу вийдеш без двотижневого карантину та армії з ППО за спиною. Після принизливого повстання колишнього поплічника, президент країни-агресорки кинувся латати репутацію - власною персоною з'явився в Дагестані, де мило провів час в колі місцевих чиновників і навіть поспілкувався з жителями.

Чудеса сміливості для людини, що навіть від найближчого кола підлеглих відгороджується довжелезним столом. Та перед зустріччю змушує відвідувачів відбувати карантин.

Хоч в росії про це офіційно й не говорять, раз-по-раз підтвердження таких параноїдальних заходів безпеки прориваються в прямий ефір.

Бурхливу і невластиву для себе діяльність путін розпочав після провалу Пригожинського бунту. І то, тільки тоді, коли остаточно пересвідчився - "вагнерівці" і справді дали задню.

Дві доби поки ситуація була непевною - з кремля ні слуху ні духу не було чути. Потім пресслужба повідомила: президент зустрівся з Кадировим.

А той навіть селфі життєрадісне опублікував - з дрібним володимиром володимировичем на задньому плані.

Хоча досі глядачам пропонували лише протокольні вивірені кадри.

Володимир Володимирович, ми виконуємо всі ваші накази, бійці Чеченської республіки несуть свою службу.

А ще після безславного завершення Пригожинського путчу путін нагородив військових, хоча здавалося б за що? Адже бунтівні бойовики лише 200 км не дійшли до Москви.

В складну для країни годину разом з бойовими товаришами стали на шляху смути, результатом якої неминуче був би хаос.

Таку метушливу активність путіна політологи пояснюють тим, що він не має чіткого бачення, як швидко і без репутаційних втрат владнати ситуацію.

Андрій Миселюк, політолог:

Він був таким міцним хазяїном всієї росії. Ця ситуація з Пригожиним виявила, що режим путіна - залізобетонний, але водночас крихкий дуже, він не гнучкий. І зараз путін, в тій ситуації, коли почався розвал цієї конструкції, він намагається позиціювати себе, замість того, щоб пропонувати, якісь практичні кроки, реальні.

При цьому, схоже, що довготривалої стратегії, що робити далі, у путіна немає. Попри те, що на горизонті президентські вибори - у березні 2024. Водночас підтримка війни проти України, в міру її затягування і невдач, хоч і повільно, але зменшується.

Андрій Миселюк, політолог:

росіяни розуміють, що країна була, що називається, на волосину від початку збройного конфлікту, і це наслідок війни в Україні, тобто вони це розуміють. І, звичайно, вони не хочуть, щоби війна прийшла і на їх територію. Вони побачили перші ознаки цього. І путіну доведеться вирішувати це не в контексті своєї президентської кампанії, а набагато раніше.

Тож найближчим часом політтехнологи путіна мають підкинути йому нових ідей для пропаганди.

Цікаво, чи наважиться президент навідатися до ростова і безпосередньо поспілкуватися з місцевими жителями? Тими самими, що квітами й аплодисментами вітали бойовиків з Пригожинської ПВК?