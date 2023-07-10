За прогнозами Інни Сало, завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", влітку ціни на овочі в Україні мають знизитися. Зокрема, картопля, цибуля, помідори, огірки та морква значно впадуть у ціні.

За її прогнозами, зниження цін на овочі можна очікувати вже у липні, завдяки великій пропозиції на ринку.

Наприклад:

Молода картопля, яка наразі продається по 50 гривень за кілограм, може знецінитися до 20-25 гривень .

. Цибуля та морква можуть коштувати приблизно 45-47 гривень за кілограм ,

, Огірки - 55-60 гривень за кілограм ,

, Червоні та рожеві помідори - відповідно 55-60 гривень та 80-85 гривень за кілограм.

Експерт пояснила, що це пов'язано зі значною кількістю овочів, які вирощуються господарствами в Україні. Вони продовжують виробляти до 8,5 мільйонів тонн овочів та до 20 мільйонів тонн картоплі, частину якої продають.

Середні ціни на овочі в Україні (за кг)

Щодо кавунів, через підрив на Каховській ГЕС буде збільшення імпорту цього фрукту. Інна Сало додала, що господарства вирощували близько 93% кавунів, що складає до 0,4 мільйона тонн. У Херсонській області цей вид агропродукції вирощувався близько 37% господарствами. Прогнозується, що ранні кавуни коштуватимуть близько 35-40 гривень за кілограм.