Ціни на овочі в Україні: чого чекати у липні [ Редагувати ]
За прогнозами Інни Сало, завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", влітку ціни на овочі в Україні мають знизитися. Зокрема, картопля, цибуля, помідори, огірки та морква значно впадуть у ціні.
За її прогнозами, зниження цін на овочі можна очікувати вже у липні, завдяки великій пропозиції на ринку.
Наприклад:
- Молода картопля, яка наразі продається по 50 гривень за кілограм, може знецінитися до 20-25 гривень.
- Цибуля та морква можуть коштувати приблизно 45-47 гривень за кілограм,
- Огірки - 55-60 гривень за кілограм,
- Червоні та рожеві помідори - відповідно 55-60 гривень та 80-85 гривень за кілограм.
Експерт пояснила, що це пов'язано зі значною кількістю овочів, які вирощуються господарствами в Україні. Вони продовжують виробляти до 8,5 мільйонів тонн овочів та до 20 мільйонів тонн картоплі, частину якої продають.
Середні ціни на овочі в Україні (за кг)
Щодо кавунів, через підрив на Каховській ГЕС буде збільшення імпорту цього фрукту. Інна Сало додала, що господарства вирощували близько 93% кавунів, що складає до 0,4 мільйона тонн. У Херсонській області цей вид агропродукції вирощувався близько 37% господарствами. Прогнозується, що ранні кавуни коштуватимуть близько 35-40 гривень за кілограм.
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