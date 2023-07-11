Голова Нікопольської РВА розповів, коли відновиться водопостачання у місті [ Редагувати ]
У районі реалізується два проекта з відновлення водопостачання. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"У нашому районі реалізується два проекта з відновлення водопостачання. Один - довготерміновий, глобальний проект. Його реалізує держава, а саме Агенція з відновлення інфраструктури України. Цей проект передбачає побудову водогону від Запоріжжя до Марганця, Нікополя та Покрову. Вчора ми мали остаточне спілкування і попередні домовленності про те, що ще 2 населених пункта, а точніше дві громади: Червоногригорівська та Покровська сільська будуть включені до цього проекту. Будується великий магістральний водогін, протяжність якого буде більше 100 км. Це стратегічне відновлення", - зазначив Євтушенко.
Він додав: "На тактичному рівні ми працюємо з об'єктами інфраструктури на території, які забезпечують водопостачання в міста. Наприклад, місто Покров вже запустив свій водоканал. Там є моменти по якості води, по водопостачанню. Зараз водоканал працює над цим, щоб люди впевнено могли нею користуватись. В Нікополі роботи тривають. Їх орієнтовна тривалість буде близько 2 тижнів, а близько місяця ми вже зможемо забезпечити весь Нікополь водою. Але є ремарка. Це буде при сталевій безпековій ситуації".
по темі
Спрямована атака була якраз зорієнтована на портовий напрямок, портові споруди, портові термінали
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках
Ситуація на східному напрямку залишається максимально напруженою
Пентагон передасть нам боєприпаси у наступному пакеті військової допомоги на 800 мільйонів доларів. Тож чи вдасться за допомогою касетних бомб змінити ситуацію на полі бою? Яка їх ефективність та етичність застосування?
Як змінився волонтерський рух за час повномасштабного вторгнення. Які зараз запити про допомогу і хто насамперед її потребує? Олена Мендалюк розкаже.
Під регулярними ракетними обстрілами країна реформується та вдосконалює законодавство, щоб наблизитись до стандартів ЄС. Пропоную у наступному матеріалі пригадати, як зароджувалися європейські прагнення України й розглянути виклики, які ще належить подолати нам на цьому шляху.