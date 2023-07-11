У районі реалізується два проекта з відновлення водопостачання. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"У нашому районі реалізується два проекта з відновлення водопостачання. Один - довготерміновий, глобальний проект. Його реалізує держава, а саме Агенція з відновлення інфраструктури України. Цей проект передбачає побудову водогону від Запоріжжя до Марганця, Нікополя та Покрову. Вчора ми мали остаточне спілкування і попередні домовленності про те, що ще 2 населених пункта, а точніше дві громади: Червоногригорівська та Покровська сільська будуть включені до цього проекту. Будується великий магістральний водогін, протяжність якого буде більше 100 км. Це стратегічне відновлення", - зазначив Євтушенко.

Він додав: "На тактичному рівні ми працюємо з об'єктами інфраструктури на території, які забезпечують водопостачання в міста. Наприклад, місто Покров вже запустив свій водоканал. Там є моменти по якості води, по водопостачанню. Зараз водоканал працює над цим, щоб люди впевнено могли нею користуватись. В Нікополі роботи тривають. Їх орієнтовна тривалість буде близько 2 тижнів, а близько місяця ми вже зможемо забезпечити весь Нікополь водою. Але є ремарка. Це буде при сталевій безпековій ситуації".