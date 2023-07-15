Застосовують усе: від мінометів до ракетних комплексів.

Та найгарячіша ситуація, звісно, ​​на Донбасі. Ворог продовжує нищити артилерією села та міста. Тільки за минулу добу під вогнем понад 15 населених пунктів. Про ще одну добу війни на східному фронті - в огляді Євгена Соломіна.

Це БМ-21. Він же "Град". У Кремінських лісах Луганщини.

"Гради" були російські - стали нашими. При контрнаступі на Харківщині московити так драпали, що покидали машини та танки. Українські десантники тепер використовують техніку їх на Сватівсько-Кремінській ділянці східного фронту.

Вони просто тікали. Техніку покидали. Танки позабирали танкісти. А ми забрали цю БМ, підшаманили. Такий адреналін - їхньою ж технікою по них відповідь летить. День і ніч гатив би, аби цілі давали.

Цього разу 20 снарядів влучило в скупчення окупантів.

Рашисти обстрілюють всі населені пункти на лінії фронту. Застосовують усе: від мінометів до ракетних комплексів. По Невському вдарили ракетами С-300. Знищений ще один будинок. Ніхто не постраждав, бо люди звідти давно виїхали.

Єдині, хто сюди ще може іноді прориватися - поліцейські.

Попри отакі умови, евакуюватися з лінії фронту і цього разу місцеві не захотіли. Кажуть, що будуть перечікувати війну у зруйнованих будинках чи власних підвалах.

Це кадри бою з-під Бахмуту. Окупанти закріпилися в зеленці та прострілювали звідти наші позиції. Двоє бійців зазнали поранень.

Українські військові продовжують рух у напрямку Кліщіївки. Окупанти тут проводили потужні контратаки, намагалися повернути втрачені позиції. Але жодна з них не стала успішною.

Московські "Гради" дістали селище Гостре. Тут знищено та пошкоджено кілька приватних будинків.

росія продовжує бити по цивільних. Тому евакуація із зони бойових дій - це єдина можливість зберегти життя.