Рашисти обстрілюють всі населені пункти на лінії фронту [ Редагувати ]
Та найгарячіша ситуація, звісно, на Донбасі. Ворог продовжує нищити артилерією села та міста. Тільки за минулу добу під вогнем понад 15 населених пунктів. Про ще одну добу війни на східному фронті - в огляді Євгена Соломіна.
Це БМ-21. Він же "Град". У Кремінських лісах Луганщини.
"Гради" були російські - стали нашими. При контрнаступі на Харківщині московити так драпали, що покидали машини та танки. Українські десантники тепер використовують техніку їх на Сватівсько-Кремінській ділянці східного фронту.
Вони просто тікали. Техніку покидали. Танки позабирали танкісти. А ми забрали цю БМ, підшаманили. Такий адреналін - їхньою ж технікою по них відповідь летить. День і ніч гатив би, аби цілі давали.
Цього разу 20 снарядів влучило в скупчення окупантів.
Рашисти обстрілюють всі населені пункти на лінії фронту. Застосовують усе: від мінометів до ракетних комплексів. По Невському вдарили ракетами С-300. Знищений ще один будинок. Ніхто не постраждав, бо люди звідти давно виїхали.
Єдині, хто сюди ще може іноді прориватися - поліцейські.
Попри отакі умови, евакуюватися з лінії фронту і цього разу місцеві не захотіли. Кажуть, що будуть перечікувати війну у зруйнованих будинках чи власних підвалах.
Це кадри бою з-під Бахмуту. Окупанти закріпилися в зеленці та прострілювали звідти наші позиції. Двоє бійців зазнали поранень.
Українські військові продовжують рух у напрямку Кліщіївки. Окупанти тут проводили потужні контратаки, намагалися повернути втрачені позиції. Але жодна з них не стала успішною.
Московські "Гради" дістали селище Гостре. Тут знищено та пошкоджено кілька приватних будинків.
росія продовжує бити по цивільних. Тому евакуація із зони бойових дій - це єдина можливість зберегти життя.
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