Футбольна команда жінок-ветеранок і жінок з інвалідністю готується до участі у Чемпіонаті Світу.

Тренування збірної відбуваються на Черкащині. Учасниці команди мають різні життєві історії, проте зараз об'єднані спільною спортивною метою. Репортаж Ірини Васюри.

Ось так впевнено Ольга управляє м'ячем та маневрує по полю. Дівчина - ветеранка АТО, втратила ногу ще 2017-го в Авдіївці. А нині капітан жіночої збірної з футболу на милицях. І саме навчитись швидко і впевнено рухатись на них, каже дівчина, було найскладніше.

Ольга Бенда, учасниця футбольної команди:

Я як нормальна людина, тільки з залізною ногою, а тут треба було заново на руки - це велике навантаження на руки. Я вам скажу, якщо раз на тиждень як я займалась, я набагато краще почуваюсь на милицях, вже можу якісь трюки пробувати.

Одинадцять дівчат з різних регіонів України та з різними історіями... Об`єднали їх у таборі можливостей на Черкащині, щоб показати якими впевненими й сильними вони є насправді.

Олександра - голкіпер команди. М'яч вона ловить однією рукою, бо має вроджену ваду. Проте усі свої 30 років веде повноцінне життя.

Олександра Золотухіна, учасниця футбольної команди:

Залучати в спорт, щоб такі люди як ми, як дівчата, моя команда, приходили до нас, розвивались, в нас підтримка, мотивація і класні емоції, дуже хочу, щоб люди долучались.

Упродовж тижня дівчата тренувались і відвідували мотиваційні зустрічі.

Учасники змагань готуються до фінального матчу. Команда дівчат зіграє проти збірної працівників табору. Щоб умови були рівними - на милицях гратимуть усі учасники змагань.

Табір можливостей - це спеціальна програма, де жінки з ампутаціями можуть розкрити свій потенціал через командні та екстремальні активності. І адаптивний футбол допомагає почуватися впевненіше.

Маккінзі Гіллмор, тренерка:

Їхня робота в команді вражає нас, щодня вони зростають, я дуже ними пишаюсь, часто говорять про людей з ампутацією, що у них немає майбутнього - немає роботи, немає освіти, але те, як вони підтримують один одного - це супер, це творить їхнє майбутнє.

У фінальному матчі усе, як на справжніх змаганнях - підтримка тренера, зауваження судді й обов'язково гучні вболівальники.

Це вже вдруге табір можливостей приймає жінок з ампутаціями. Популяризуватимуть адаптивний спорт тут і надалі

Михайло Вахтомін, директор табору:

Звертались скрізь - у федерацію футболу, і в різні ребцентрі, і різні організації, я знаю, що таких людей багато, відгукуються поки не так багато, бо це щось нове.

Уже восени у таборі можливостей сформують остаточний склад команди, яка поїде на чемпіонат світу з футболу для жінок з ампутаціями, який відбудеться у листопаді в Колумбії.