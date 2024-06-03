Зеленський обговорив із президентом Філіппін двосторонню співпрацю та агресію рф [ Редагувати ]
Український президент Володимир Зеленський під час свого сьогоднішнього візиту до Маніли обговорив із філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим двосторонню співпрацю, майбутній Глобальний саміт миру, та російську агресію проти України.
Про це повідомляється в Twitter (X) Зеленського.
"Я прибув на Філіппіни і вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим", - зазначив глава української держави.
Він висловив вдячність Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також "за чітку позицію щодо агресії росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН".
Зеленський анонсував відкриття українського посольства у столиці Філіппін.
"Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці", - розповів глава держави.
Сторони під час зустрічі обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру, запланований на 15-16 червня у Швейцарії, та "важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії".
"Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", - йдеться в публікації Зеленського.
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