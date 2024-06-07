Росіяни ударили по приватному будинку в Полтавській області, постраждала жінка [ Редагувати ]
Росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі в Полтавському районі. З-під завалів приватного будинку дістали жінку.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.
"Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За попередньою інформацією є влучання у приватний будинок", - розповів голова ОВА.
Станом на зараз відомо, що з-під завалів зруйнованого будинку дістали жінку. Її було госпіталізовано у важкому стані.
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