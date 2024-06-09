Зеленський назвав найскладнішу ділянку фронту [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в неділю, 9 червня, заявив, що найскладнішим на фронті залишається Покровський напрямок.
Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня - найбільша кількість боїв. Лише за вчора - більше 40 атак, сьогодні, на цей час, вже більше 20. Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять все, щоб утримати наші позиції, допомогти воїнам на позиціях поруч, - усім вам особлива вдячність.
Зеленський додав, що керівництво держави й армії докладає максимум зусиль, щоб в українського війська було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем.
Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова - ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе.
Раніше ми писали про те, що Зеленський поіменно подякував 20 рятувальникам.
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