Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в неділю, 9 червня, заявив, що найскладнішим на фронті залишається Покровський напрямок.

Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня - найбільша кількість боїв. Лише за вчора - більше 40 атак, сьогодні, на цей час, вже більше 20. Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять все, щоб утримати наші позиції, допомогти воїнам на позиціях поруч, - усім вам особлива вдячність.

Зеленський додав, що керівництво держави й армії докладає максимум зусиль, щоб в українського війська було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем.

Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова - ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе.

Раніше ми писали про те, що Зеленський поіменно подякував 20 рятувальникам.