У Сполучених Штатах Америки успішно запустили ракету-носій "Антарес", розроблену за участі українців.

Космічний корабель "Сигнус" успішно відокремився від носія та взяв курс на Міжнародну космічну станцію. Туди він має доправити приблизно три з половиною тонни продовольства й обладнання.

Ракета "Antares" - спільний проект американських та українських конструкторів. Зокрема, її перший ступінь розробляло конструкторське бюро "Південне", у співпраці з іншими українськими підприємствами.