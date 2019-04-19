У США успішно запустили ракету розроблену за участі українців [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах Америки успішно запустили ракету-носій "Антарес", розроблену за участі українців.
Космічний корабель "Сигнус" успішно відокремився від носія та взяв курс на Міжнародну космічну станцію. Туди він має доправити приблизно три з половиною тонни продовольства й обладнання.
Ракета "Antares" - спільний проект американських та українських конструкторів. Зокрема, її перший ступінь розробляло конструкторське бюро "Південне", у співпраці з іншими українськими підприємствами.
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