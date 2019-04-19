Дебати Зеленського та Порошенка: найкращі репліки кандидатів [ Редактировать ]
І нагадаю, що найбільш яскраве та значуще сказали кандидати у своїх виступах на дебатах на стадіоні. Далі - без коментарів.
по теме
Prev Next
19 апреля 2019 21:05
Дебати Порошенка та Зеленського: як Київ готувався до "політичного баттлу"
Дебати перевели Київ фактично у режим надзвичайного стану перекриті вулиці та станції метро, безліч правоохоронців. Такого столиця давно не бачила.
18 апреля 2019 14:30
Дебаты-2019: названы возможные ведущие
В пятницу, 19 апреля на НСК "Олимпийский" пройдут дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским
17 апреля 2019 21:07
Дебати Порошенка і Зеленського: штаби кандидатів узгоджують останні деталі
На НСК "Олімпійський" уже встановлюють сцену для виступу кандидатів
17 апреля 2019 18:57
На "Суспільному телебаченні" оприлюднили правила проведення теледебатів
Прямий ефір забезпечуватимуть "UA-Перший" та "UA-Українське радіо". Інші канали можуть транслювати цю подію безкоштовно
17 апреля 2019 18:55
Петро Порошенко та Володимир Зеленський узгодили умови проведення дебатів
У штабі Петра Порошенка закликали глядачів не брати з собою атрибутику спортивних змагань, а принести прапори України та Євросоюзу