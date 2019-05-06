Украина будет выпускать платформы для крылатых ракет [ Редактировать ]
Украина работает над разработкой воздушной платформы для крылатой ракеты "Нептун". Созданием такой платформы занимается Одесский авиационный завод.
Использоваться она будет для запуска корабельной крылатой ракеты. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины. В оборонном ведомстве отметили, что такая перспективная программа является одним из приоритетных направлений работы предприятия.
Среди других приоритетов предприятия - "модернизация, ремонт самолетов Л-39, что дает возможность более качественно готовить наших будущих летчиков и тех военнослужащих, которые приходят на переподготовку, а также значительно минимизировать расходы на подготовку летного состава Вооруженных Сил".
А также модернизация разведывательного самолета Су-24МР, что позволит четко осуществлять управление Воздушных сил в ходе ведения боевых действий, повысит их эффективность, и позволит получать информацию для принятия решения руководителем ведения боевых действий в онлайн-режиме.
Ранее в Украине представили супермощный танк.
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