На Прикарпатті злетів у річку автомобіль із туристами. Троє людей загинули - це керівник групи та дві жінки. Ще одинадцятеро травмовані, їх доправили до місцевої лікарні. Трагедія сталася в селі Бистрець Верховинського району.

За попередньою інформацією, у вантажному автомобілі їхали 23 туристи з Білорусі та місцевий водій. Група мала здійснити сплав річкою, і прямувала до місця призначення. З невстановлених поки що причин - машина злетіла із сорокаметрового урвища в річку Чорний Черемош.

"На момент падіння автомобіля 16 людей самотужки врятувалися вистрибнувши із автомобіля під час падіння. Решта людей впали разом із автомобілем в річку. Автомобіль впав кабіною донизу. Автомобіль було поставлено на колеса, і тоді вже виявлено тіла трьох загиблих в салоні", - говорить Світлана Бабушкіна, прес-секретар управління ДСНС в Івано-Франківській області.