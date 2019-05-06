Ізраїль і Хамас досягли угоди про припинення вогню. Життя на ізраїльському півдні повертається в нормальне русло. Втім, люди переконані, що затишшя тимчасове. Чому - дізнавався Антон Готліб.

Зараз в Ашкелоні затишшя: люди сидять у кав'ярнях, працюють магазини, школи, дитячі садки. Навіть поліцейські виписують штрафи за паркування. І не скажеш, що ще вчора місто перебувало під сильним вогнем, а жителі буквально не виходили з притулків.

"Не секрет, що наше місто не готове до таких екстремальних ситуацій. Не скрізь є бомбосховища, не завжди люди похилого віку можуть швидко спуститися до притулків, навіть у власному будинку. Якщо укриття розташоване на мінусовому поверсі, то в блоці, де чотири-п'ять поверхів, спуститися до нього за півхвилини - нереально", - говорить Софа Бейлін, заступник міського голови Ашкелона.

Попри угоду про тишу, люди дуже розчаровані діями влади. Вкотре вогонь припинили, не довівши справу до кінця, вважають вони. Минула угода на початку квітня теж нібито гарантувала тишу і спокій, але вони не протрималися і двох місяців. Психологічно жити на ізраїльському півдні стає дедалі складніше.

"Коли впав перший Кассам, я вийшла на вулицю, подивилася, куди він влучив, потім повернулася додому, сіла, і в мене до колін заніміли ноги", - говорить Люба Горячева, жителька Сдерота.

Жителі півдня, як відомо, переважно голосували за керівну коаліцію. Тоді їх попросили потерпіти, мовляв, не можна починати війну напередодні виборів. Але вибори минули, тепер на носі Євробачення, і їх знову просять терпіти. Настрої на півдні - пригнічені, розчарування діями влади - посилюється.

"Я завжди була дуже лояльною до уряду, але зараз ситуація вийшла з-під контролю. Треба вдаватися до радикальних заходів, і цю відповідальність має взяти на себе уряд. Тому що жити так практично неможливо", - говорить Софа Бейлін, заступник міського голови Ашкелона.

Уряд каже потерпіть. Проведемо Євробачення, відсвяткуємо День незалежності, а потім розберемося з Хамас. У це вже ніхто не вірить. Те саме говорили і рік, і два тому. Щодо угоди про припинення вогню є суперечливі дані, проте відомо, що Хамас зажадав, щоб у Газу переказали катарські гроші та збільшили постачання палива і продовольства.

Є дані про те, що Єрусалим пристав на ці умови. Приблизно так ж ситуація була й під час передостаннього загострення. Експерти відзначають, що періоди спокою між ескалацією - дедалі коротші.