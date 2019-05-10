Італійський пором зазнав аварії у відкритому морі [ Редактировать ]
Італійський пором зазнав аварії у відкритому морі. На борту круїзного корабля "Аурелія", що прямував до хорватського порту "Спліт", - зараз перебуває 250 пасажирів і 92 члени екіпажу.
У судна відмовив один із двигунів. Зараз воно дрейфує в Адріатичному морі. Бортові механіки намагаються усунути несправність. На допомогу вийшли два буксири. Однак рятувальній операції заважають сильні вітри.
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Італійський пором зазнав аварії у відкритому морі
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