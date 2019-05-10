Між тим, на сході зранку загострилась ситуація на Луганському напрямку. Російсько-окупаційні війська зі 120 мінометів та артилерії 122-го калібру атакували оборонців Первомайська та Попасної. Втрат серед українських захисників немає. Але напередодні один військовий дістав поранення. Ворог 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Атакував із БМП та великокаліберних кулеметів біля Новозванівки та Світлодарська, а з потужних мінометів та гранатометів - поблизу Опитного, Пищевика, Старогнатівки і Авдіївки.

Останні новини з передової - в матеріалі Ігоря Левенка.

"Автоматами, кулеметами, вот сей час вот слышали РПГ, ну это такое, это мелкое, а вот в темное время суток они начинают артой, то есть минометами".

Передова в районі Авдіївки. Селище Верхньоторецьке. Лінія фронту ділить цей населений пункт. Ворог близько і його зброя не мовчить. Наші солдати вже іронічно посміхаються щойно йдеться про якесь там чергове перемир'я.

"Каждый день слышно передвижение танков и БМП ихних, то есть слышно даже как вот сюда, даже за посадку подъезжают грузовики и слышно крики людей, видно пехота выгружается, то есть к чему-то они готовятся", - говорить "Сява", військовослужбовець збройних сил України.

Разом із тим обстріли не припиняються. Прицільні і провокації. Ані доби не минає, без заборонених калібрів. Іще торік у цьому будинку мешкала родина з маленькими дітьми. Зараз від оселі залишилися самі руїни. Окупанти знищили хату вогнем зі сто двадцяти міліметрових мінометів.

"В ванной и на кухне там кафель на полу был красивый и плазма висела, а они даже не успели ее с собой забрать. Прямое попадание стодвадцатой мини и все, и дома нет. Но гражданские успели хоть выехать. Детей забрали и уехали. - В чому були? - Да, потому что все осталось", - говорить "Орел", військовослужбовець збройних сил України.

Кулі свистіли над головами навіть на Великдень. А на поминальні дні найманці взагалі влаштували провокацію для пропагандистських телеканалів. Обстріляли свої ж позиції.

"Четыре одиночних, потом три одиночных, ну, наверное снимали картинку, что укропы их обстреливают в праздник. А нам же строго насторого запретили вообще в ту сторону, в любую сторону стрелять, а туда особенно, ну а они там как раз сделали картинку нормальную".

Хлопці жартують, воювати заборонено, зате копати шанці дозволено. Отже, солдати це і роблять. Майже під носом у бойовиків.

"Вот тут пригинайтесь, бо може снайпер работать. Вот тут мы так потихоньку и пробиваемся вперед. Тут по сто, по сто п'ятдесят камни вот такие вот - порода. Это ж начинаем к ним вперед рваться туда, ну копаем, а их это бесит и они по нам рубят со всего чего попало, с пулеметов, с автоматов".

І підтвердження цих слів довго чекати не довелося. Вочевидь, ворог нас помітив.

Ну, от щойно ми побачили, як тільки-но бойовики помітили рух на позиції, вони одразу ж відкривають вогонь.

З позиції ми йдемо. А наші бійці, у відповідь на обстріл, піднімають вище революційний прапор (червоно-чорний).