Другий референдум щодо Брекзиту. Таку можливість таємно розглядає британський уряд. Чому така секретність і наскільки ймовірно, що Британія врешті залишиться в ЄС - розповість Світлана Чернецька, вона в Лондоні.

Ще один референдум з Брекзиту стає дедалі ймовірнішим. Тепер над цим розмірковують у британському уряді. Наразі - всі плани тримають у таємниці. Адже прем'єр Тереза Мей неодноразово говорила, що рішення про вихід з ЄС остаточне і перегляду не підлягає. Та цілком імовірно, що їй доведеться забрати свої слова назад. Останньою краплею став результат місцевих виборів. Велику підтримку в країні отримали ліберальні демократи. А їхня позиція - провести повторний референдум і залишитись у складі ЄС.

"Наш результат на виборах ми розцінюємо як "протестне" голосування. Люди проти політики уряду щодо Брекзиту. Але це не лише протест, а й свідоме голосування за нас, адже ми маємо чітку позицію щодо Брекзиту", - говорить Вінс Кейбл, лідер партії ліберальних демократів.

У самому уряді дедалі менше вірять у те, що в питанні Брекзиту відбудеться прорив. Остання надія на переговори з опозицією. З лейбористами намагаються домовитися щодо умов виходу Британії з ЄС. Але бачення майбутніх відносин між Лондоном і Брюсселем в уряду та опозиції кардинально різне. Перемовини йдуть досить важко - і наразі жодних результатів.

"Насправді дуже складно вести переговори з урядом, який розпадається на очах. З міністрами, які більше думають про те, Як посунути прем'єра, аніж над пошуком компромісу. Тож якщо нам не вдасться досягти гідної угоди, ми підтримаємо варіант нового референдуму", - говорить Джеремі Корбін, лідер опозиції в парламенті Великої Британії.

Загнана в глухий кут, влада справді може погодитися, що єдиний вихід це знову запитати в людей: що ж робити далі. У такому разі виборцям, найімовірніше, поставлять три запитання. Чи повинна країна вийти з ЄС з угодою, без угоди чи взагалі відмовитися від виходу з Євросоюзу. І тоді буде дуже велика ймовірність, що Британія все ж таки нікуди не піде. Адже за останніми опитуваннями, понад 60 відсотків виборців на другому референдумі проголосували б за те, щоб країна залишилася в європейській сім'ї.