Італійський пором зазнав аварії в Адріатичному морі [ Редактировать ]
Італійський пором зазнав аварії у відкритому морі. На борту круїзного корабля "Аурелія", що прямував до хорватського порту "Спліт", - 250 пасажирів і 92 члени екіпажу. У судна відмовив один із двигунів.
Зараз воно дрейфує в Адріатичному морі. Бортові механіки намагаються усунути несправність. На допомогу вийшли два буксири. Однак рятувальній операції - заважають сильні вітри.
по теме
Італійський пором зазнав аварії у відкритому морі
Італійський пором зазнав аварії у відкритому морі. На борту круїзного корабля "Аурелія", що прямував до хорватського порту "Спліт", - зараз перебуває 250 пасажирів і 92 члени екіпажу
Італійський пором зазнав аварії у відкритому морі
На борту круїзного корабля "Аурелія", що прямував до хорватського порту "Спліт", - зараз перебуває 250 пасажирів і 92 члени екіпажу
Незаконна вербовка моряків: поліція провела спецоперацію в Одесі
В Одесі правоохоронці затримали члена міжнародної банди, яка вербувала українських моряків. Про цей кримінальний бізнес мої колеги розповідали нещодавно у випуску "Подробиць Тижня"
Известный российский журналист погиб в ДТП (фото, видео)
9 мая умер главный редактор и ведущий радиостанции "Говорит Москва"
Крушение самолета в Мьянме: появились первые данные о потерпевших
Во время посадки в аэропорту Янгон самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы