Італійський пором зазнав аварії у відкритому морі. На борту круїзного корабля "Аурелія", що прямував до хорватського порту "Спліт", - 250 пасажирів і 92 члени екіпажу. У судна відмовив один із двигунів.

Зараз воно дрейфує в Адріатичному морі. Бортові механіки намагаються усунути несправність. На допомогу вийшли два буксири. Однак рятувальній операції - заважають сильні вітри.