Бойовики в односторонньому порядку порушили перемир'я на Донбасі [ Редактировать ]
Сьогодні на Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Поранений один військовослужбовець. Ворог вів вогонь із гранатометів та кулеметів поблизу Пісок та Авдіївки. А напередодні, на Луганщині противник атакував із великокаліберної артилерії.
Детальніше про ситуацію розкаже Ігор Левенок.
"70 приходов было и даже больше. А потом под конец - еще и жирную точку поставили с МТ-12, сотый калибр "Рапира", противотанковая пушка".
Луганщина. На передовій в районі селища Золотого - гаряче. Про жахіття, що відбулося тут напередодні, армійці воліють більше не згадувати. Ворог вдарив з великокаліберної артилерії. Змішалося усе. Земля, повітря і вогонь.
"Сколько мы стоим, так плотно они еще никогда не работали. Да, периодически или даже чаще чем периодически - нас кошмарили по полчаса, по часу, ну от силы до полутора часов, и то это с перекурами на отдых. А это вот в 16.00 как начали - и закончили глубокой ночью", - розповідає позивний "Штіль" військовослужбовець Збройних сил України.
Бійці кажуть, про перемир'я вже не йдеться. Ворог порушив його в односторонньому порядку. Та ще й зі зброї, яку тут не використовували з 2015 року.
"Четыре захода было, между ними было 10-15 минут, то есть, дали расслабиться, в надежде, что мы выйдем. А потом работали еще раз, еще раз и еще раз - и не только по нам, а и по нашим соседям", - розповідає позивний "Цар" військовослужбовець Збройних сил України.
Жертв серед бійців вдалося уникнути. Лише один солдат отримав контузію.
А кажуть, що два снаряди в одне місце не влучають. Вчора окупанти протягом трьох годин били з великокаліберної артилерії. Досить кучно. Але на щастя снаряди вибухали у полі і залишили по собі ось такі вирви. Майже у людський зріст.
Дісталося й мирним мешканцям. Снаряди потрощили приватний сектор та дві п'ятиповерхівки. Людей звідти евакуювали.
"Данные приходи - вблизи жилых домов, как видите. Это приход от 82-го калибра миномета. Кто где может живет - у родственников, друзей, соседей, кто снимает, кто не снимает, кому так жилье дали. Но сюда они возвращаются. Периодически, по очереди приезжают с каждой квартиры и смотрят за своими вещами. Окна, двери".
Військові кажуть ворог вгамувався лише тоді, коли йому дали адекватну відсіч. Отже, просто перестати стріляти на фронті поки що не вдається.
"Просто перестать - не получается. Надо до города Гуково, вот туда где-то на границу их подвинуть и все получится, и все будет классно", - зазначив позивний "Цар", військовослужбовець Збройних сил України.
по теме
Бойовики накрили вогнем школу у Троїцькому
Село Троїцьке на Луганщині оговтується від ворожого обстрілу. Окупанти гатили по мирному населеному пункту з важкої артилерії. Кілька снарядів вибухнули поблизу школи - саме в той час, коли діти були на уроках
Бойовики порушили режим припинення вогню
Бойовики атакували українські опорні пункти в районі Кримського, Павлополя та Мар'їнки
На передовій загинув український військовий
Нова доба - нові втрати. На фронті загинув український військовий, ще одного поранено
Війна на Донбасі: бойовики поранили одного бійця
За останню добу на Сході, одного українського військовослужбовця поранено внаслідок ворожого обстрілу. Бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях армійців
ЗСУ понесли втрати на Донбасі
Бойовики 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах наших захисників на Донбасі, застосовуючи заборонене Мінськом озброєння