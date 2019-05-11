Сьогодні на Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Поранений один військовослужбовець. Ворог вів вогонь із гранатометів та кулеметів поблизу Пісок та Авдіївки. А напередодні, на Луганщині противник атакував із великокаліберної артилерії.

Детальніше про ситуацію розкаже Ігор Левенок.

"70 приходов было и даже больше. А потом под конец - еще и жирную точку поставили с МТ-12, сотый калибр "Рапира", противотанковая пушка".

Луганщина. На передовій в районі селища Золотого - гаряче. Про жахіття, що відбулося тут напередодні, армійці воліють більше не згадувати. Ворог вдарив з великокаліберної артилерії. Змішалося усе. Земля, повітря і вогонь.

"Сколько мы стоим, так плотно они еще никогда не работали. Да, периодически или даже чаще чем периодически - нас кошмарили по полчаса, по часу, ну от силы до полутора часов, и то это с перекурами на отдых. А это вот в 16.00 как начали - и закончили глубокой ночью", - розповідає позивний "Штіль" військовослужбовець Збройних сил України.

Бійці кажуть, про перемир'я вже не йдеться. Ворог порушив його в односторонньому порядку. Та ще й зі зброї, яку тут не використовували з 2015 року.

"Четыре захода было, между ними было 10-15 минут, то есть, дали расслабиться, в надежде, что мы выйдем. А потом работали еще раз, еще раз и еще раз - и не только по нам, а и по нашим соседям", - розповідає позивний "Цар" військовослужбовець Збройних сил України.

Жертв серед бійців вдалося уникнути. Лише один солдат отримав контузію.

А кажуть, що два снаряди в одне місце не влучають. Вчора окупанти протягом трьох годин били з великокаліберної артилерії. Досить кучно. Але на щастя снаряди вибухали у полі і залишили по собі ось такі вирви. Майже у людський зріст.

Дісталося й мирним мешканцям. Снаряди потрощили приватний сектор та дві п'ятиповерхівки. Людей звідти евакуювали.

"Данные приходи - вблизи жилых домов, как видите. Это приход от 82-го калибра миномета. Кто где может живет - у родственников, друзей, соседей, кто снимает, кто не снимает, кому так жилье дали. Но сюда они возвращаются. Периодически, по очереди приезжают с каждой квартиры и смотрят за своими вещами. Окна, двери".

Військові кажуть ворог вгамувався лише тоді, коли йому дали адекватну відсіч. Отже, просто перестати стріляти на фронті поки що не вдається.

"Просто перестать - не получается. Надо до города Гуково, вот туда где-то на границу их подвинуть и все получится, и все будет классно", - зазначив позивний "Цар", військовослужбовець Збройних сил України.