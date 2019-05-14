Моника Белуччи очаровала фанатов новым образом (фото) [ Редактировать ]
На канале Каннареджо в Венеции состоялся бал-маскарад Dior. Мероприятие устроили в честь открытия выставки и юбилея фонда Venetian Heritage.
Среди звездных гостей вечеринки была 54-летняя Моника Беллуччи. Актриса позировала фотографу в платье с черной пышной юбкой и золотым корсетом с цветочным узором. Наряд дополняли черная накидка, бело-зеленые серьги, красный клатч и терракотовая помада.
❤at The Photocall in Venise for the 20th anniversary of the #tiepoball @venetianheritage Dressed by @mariagraziachiuri @dior Photo by @smithpetersenpr Hair @johnnollet Mua @letiziacarnevale Jewelry @cartier #monicabellucci#venice#ball#venetian#dress#dior#earrings#cartier#cartierdiamonds#venise#моникабелуччи
Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)
Ранее сообщалось, что Наташа Королева станцевала с Тарзаном жаркий танец в бикини.
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