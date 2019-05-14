На канале Каннареджо в Венеции состоялся бал-маскарад Dior. Мероприятие устроили в честь открытия выставки и юбилея фонда Venetian Heritage.

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Среди звездных гостей вечеринки была 54-летняя Моника Беллуччи. Актриса позировала фотографу в платье с черной пышной юбкой и золотым корсетом с цветочным узором. Наряд дополняли черная накидка, бело-зеленые серьги, красный клатч и терракотовая помада.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева станцевала с Тарзаном жаркий танец в бикини.