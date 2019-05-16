Во время заседания рабочей группы КГГА представитель "Киевводоканала" подтвердил наличие согласования проекта застройщика ЖК "Патриотика на озерах" по установлению временной защитной конструкции коллектора для переезда тяжелой строительной техники застройщиком.



В то же время во избежание спекуляций на этой теме, Председатель комиссии поручил соответствующим службам проверить наличие разрешительной документации перед тем как предпринимать какие-либо меры в отношении упомянутой конструкции.



Интересно, что КП "Благоустройство" не имеет никакой информации о вчерашних попытках Дарницкой райадминистрации перекрыть движение к участку застройщика.

Напомним, ранее представители КГГА без каких-либо законных оснований демонтировали мост на Осокорках.