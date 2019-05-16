Киеву не грозит катастрофа нечистот: защитная конструкция коллектора имеет согласования [ Редактировать ]
Во время заседания рабочей группы КГГА представитель "Киевводоканала" подтвердил наличие согласования проекта застройщика ЖК "Патриотика на озерах" по установлению временной защитной конструкции коллектора для переезда тяжелой строительной техники застройщиком.
В то же время во избежание спекуляций на этой теме, Председатель комиссии поручил соответствующим службам проверить наличие разрешительной документации перед тем как предпринимать какие-либо меры в отношении упомянутой конструкции.
Интересно, что КП "Благоустройство" не имеет никакой информации о вчерашних попытках Дарницкой райадминистрации перекрыть движение к участку застройщика.
Напомним, ранее представители КГГА без каких-либо законных оснований демонтировали мост на Осокорках.
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