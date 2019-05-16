Кількість ворожих обстрілів на сході країни зросла майже вдвічі.

За минулу добу - 24 вогневих удари. Переважна більшість з них - на Донецькому напрямі.

Оборонців Авдіївки російські найманці атакували п'ять разів. Окупанти застосували увесь спектр стрілецької зброї і важкі міномети. Від початку цієї доби провокації противника зафіксовані поблизу Новотроїцького, Богданівки, Павлополя і Водяного. Втрат серед наших захисників немає.

Репортаж із прифронтового Зайцевого від Руслана Смєщука.

Передові позиції під тимчасово окупованою Горлівкою, контрольована українськими військовими частина селища Зайцеве. На його околицях майже не залишилося цілих будинків. Усі потрощені постійними ворожими "прильотами".

Позиції української армії тут оточені укріпленнями бойовиків одразу з декількох боків. Вони починаються ось на тому териконі, і далі отак обгортаючи ідуть суцільним фронтом. Тож чекати на обстріл тут можна одразу з декількох напрямків.

На провокації російських найманців зі стрілецької зброї українські солдати вже майже не зважають. Значно небезпечніші за них - реактивні гранати та міни. А ось ними вже кілька днів ворог не атакує, - розповідає Олексій. І додає, що це - нервує.

"Ведутся обстрелы миномета, но сейчас, два дня уже тишина, затишье такое - и очень страшно. Надо прислушиваться к каждому шороху", - розповідає Олексій, військовослужбовець ЗСУ.

Олексій - перші місяці на війни. Сам хлопець із Сєвєродонецька. У Зайцеве потрапив на початку лютого. Каже, спершу було дуже неспокійно та лячно. Але тиждень за тижнем на передовій - і він призвичаївся.

"Звикаєш потихеньку. Перший тиждень було страшно. Коли перша міна розірвалась - було страшно, ховався від осколків. Ніде не лазив. щоб не потрапити на розтяжку, або ще щось", - зізнається Олексій, військовослужбовець ЗСУ.

Поки на цій ділянці фронту відносна тиша - хлопці посилюють укріплення. Усе вкрай обережно.

"Проводимо окопні роботи, будуємо бліндажі, укріплюємо. Тихо, навіть занадто тихо. - А це погано, коли тихо? - Да! Незвично. Коли звикаєш до постійних обстрілів, а потом така тиша - то дуже насторожує", - зазначив Вадим, військовослужбовець ЗСУ.

Така ситуація може бути пов'язана із ротацією бойовиків чи їхньою підготовкою власних позицій, адже ночами із того боку чутно - працює військова техніка.

"Буквально, сьогодні вночі у них чи була ротація, чи може щось рили вони там, гуркотіло дуже сильно", - розповідає Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Тож наші вояки в очікуванні. Тим більше, нещодавно вони знищили опорний пункт окупантів і склад із боєкомплектом.