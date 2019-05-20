У Швейцарії відбувся референдум щодо посилення законів про зброю. Нові поправки внесли, щоб наблизити законодавство країни до вимог Євросоюзу.

64 відсотки громадян проголосували "за" посилення контролю над обігом та володінням особистою стрілецькою зброєю.

Найсерйозніші дискусії викликали нові правила щодо придбання її напівавтоматичних видів. Тепер на них потрібно отримувати дозвіл та допуск кантональних наглядових органів.