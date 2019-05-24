У Японії за допомогою сучасних технологій боротимуться з домаганнями до жінок у транспорті. Як смартфон може врятувати під час нападу - знає Оксана Гашева.

Поїздка громадським транспортом у годину-пік для японок - справжнє випробування. Уже не перший рік країна бореться зі збочинцями, які, користуючись тиснявою, торкаються незнайомих дівчат. Найчастіше від домагань страждають школярки.

"У переповненому вагоні мені просто немає куди подітись від людей. Це страшно, особливо вночі", - говорить Чіхіро Судзукі, школярка.

На станціях метро чергують правоохоронці. Якщо порушника спіймають, він проведе за ґратами до семи років. Однак попросити поліцейських про допомогу або закричати дівчата часто не наважуються.

"Я не зможу закричати, якщо хтось до мене чіплятиметься. Адже якщо це зроблю, збочинець може зажадати помститися. Мені ніяк його не зупинити", - говорить Чіхіро Судзукі, школярка.

Тож боротися з домаганнями вирішили без слів, за допомогою цифрових технологій. Поліцейський департамент Токіо запустив мобільний додаток з назвою "ЦифроПоліція". Якщо до дівчини чіпляються, вона може одним кліком активувати спеціальну програму, яка напис: "Поруч збочинець. Будь ласка, допоможіть". Тож наляканим жертвам не доведеться кричати. Вони зможуть просто показати іншим екран смартфону.

"Думаю, цей додаток справді допоможе. Страх багатьох паралізує, їм відбирає мову. А тепер достатньо просто мовчки натиснути кнопку", - говорить Хісао Абе, співачка.

Програму вже завантажили понад 250 тисяч людей. Щомісяця це число зростає ще на 10 тисяч. Для соціального, а не розважального додатка це доволі непоганий результат. Окрім допомоги жертвам домагань, безплатна програма має й інші функції. Завдяки їй діти також можуть одним кліком повідомити батьків та поліцію про крадіжку чи напад злодія.