Не вкрали - вважай загубили! Чиновники не здраджують цьому принципу навіть у ситуаціях, коли всі зловживання на очах у людей.

От, приміром, гроші на ремонт будинків у містах. Мільйонна корупційна годівниця. Та якщо бюджетні кошти усе ж доходять до адресатів виявляється, що витрачають їх дарма! І винні у цьому самі люди! Чому? Ігор Левенок - розповість показові комунальні історії, в яких кожен зможе побачити свою ситуацію.

Ось ця київська висотка зведена у 1974 році, але з-посеред інших будинків такого типу цей одразу кидається в очі Шістнадцять поверхів, одягнені в "шубу", та ще й оздоблену імпозантним муралом.

Олена Свінтозельська голова ОСББ. Керує об'єднанням співвласників із 2010. За цей час типова радянська "коробка" змінилася до невпізнанності.

"Значит получается, что мы притянули инвестиций миллион, восемьсот с города получили, а наших пошло где-то восемьсот тысяч", - говорить Олена Свинтозельська, голова ОСББ.

Усе витратили на утеплення. А ще будинок має індивідуальний теплопункт. Тепер там сучасні прилади істотно заощаджують уміст людських гаманців. Лад на кожному поверсі.

На утеплення і на ось такий ремонт у парадному певну частину коштів зібрали самі мешканці. Тож тепер тут чистота і порядок. І головне самі ж люди за цим прискіпливо доглядають.

Пані Олена каже - це результат самоорганізації мешканців. Нові кахлі, економні світильники, якісно пофарбовані коридори. І це ще не все. Вишенька на торті - технічний поверх.

"Спортзал. - Для кого? - Только для своих жильцов. - Платний чи безкоштовний? - Бесплатный, потому что все это мы делали своими силами".

Уже восени мешканці тут тренуватимуться. Лишилося постелити підлогу й завезти інвентар. Ідею підтримали на "ура". Грошима скинулися. Щоправда не всі.

"Которые всегда чем-то недовольны - им нравится, но они считают, что они не должны сдавать на все это деньги, что это дожно делаться не понятно за какой счет. С 126 квартир… ну, может быть, квартир пять-шесть".

Від послуг комунальників будинок відмовився ще на початку дев'яностих. Мешканці згадують про ЖЕК, як про нічне жахіття.

"Ну, здесь был проходной двор, было ужасно. У нас тут бомжи ночевали, было страшно", - говорить Світлана, мешканка будинку.

Ремонти й забезпечення енергоощадності вилилися на кругленькі суми. Жильці самі того б не покрили. Тож чотири роки роки ОСББ брало участь у програмах співфінансування. Тридцять відсотків платили мешканці. Сімдесят - міський бюджет. І за цей час люди навчилися дбати про майно. Бо тепер воно своє, а не комунальне. Камери. Сигналізація

"Они сами это делают, скидываются, зачем же они будут это делать, ломать", - вважає Юлія, мешканка будинку.

Добробут цього будинку привернув увагу сусідів. Вони теж розпрощалися з ЖЕКом, і попросилися до об'єднання співласників квартир пані Олени.

Справ непочатий край. Останній ремонт тут робили ще давним-давно. І той за звичною технологією - тяп-ляп.

А цей будинок здали в експлуатацію у 1991. Його обслуговують комунальники і торік тут у парадному був зроблений капітальний ремонт. Цікаво, в якому зараз він стані?

Екскурсію проводить начальник відділу комунального підприємства, яке виконало ремонт. Міському бюджету він коштував триста тисяч гривень.

"Це був ремонт сходових клітин, заміна вікон, і ремонт вхідної групи", - говорить Микола Левик, начальник відділу контролю ремонтних робіт комунального підприємства.

Ремонт завершили у серпні. Ще й року не минуло.

"Це все було по програмі за бюджетні кошти. І що ми тут бачимо? Ну дивіться, оце люди виходять курити, оце вони так курять і тушать свої сигарети".

Картина приголомшлива. Скрізь сліди від недопалків. Обпалені кутки. Зірвані плафони. Коридори - обмальовані. Здебільшого лайкою. Хоча ось тут відмітився, якийсь філософ. А комусь заважали пластикові вікна. Їх попсували, або ж і зовсім вирвали.

Хто нашкодив? Цікавимося у мешканців. Та більшість усе ж сором'язливо зізнається чиїх рук це справа.

"На мою думку це мешканці самі винуваті, бо чисто не там де вбирають, а чисто там де не смітять", - говорить Катерина, мешканка будинку.

"А они это не ценят, потому, что это не они делают и не дают они деньги, потому что другие люди стараются. Ну вот такие люди у нас", - говорить Ірина, мешканка будинку.

Чиновники кажуть: цьогоріч на ремонти жеківських будинків тільки у столиці витратять півмільярда гривень! На ОСББ трохи більше ста тисяч. Хоча заявок в рази більше!

"Там популярність просто шалена ми не можемо задовольнити всі заявки. А в будинках де нема самоорганізації чомусь превалює очікування, що щось станеться хтось прийде і якимось чарівним способом дасть кошти і відремонтує. А насправді ні", - говорить Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА.

Безплатні ремонти генерують безвідповідальність та марнотратство. Космічні суми вилітають в діру, або ж навпаки - міцно осідають у кишенях корупціонерів.