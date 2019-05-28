Володимир Зеленськийпобував на передових позиціях українських військових [ Редактировать ]
Напередодні на передових позиціях українських військових на Луганщині побував Володимир Зеленський.
Зокрема, оглянув бліндажі та пост спостереження бійців у Станиці Луганській і Щасті, а також поспілкувався з ними щодо побутових умов, якості харчування, наявності техніки й укомплектування підрозділів. На думку президента, забезпечення слід покращити.
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