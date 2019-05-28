Володимир Зеленський побував на передових позиціях

Володимир Зеленський побував на передових позиціях українських військових на Луганщині. Зокрема, оглянув бліндажі та пост спостереження бійців у Станиці Луганській і Щасті, а також поспілкувався з ними щодо побутових умов