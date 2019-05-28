Вертикальна ферма з водою замість ґрунту. Таке міні-підприємство облаштував житель Києва у невеликому підвальному приміщенні. Керувати процесами на фермі можна віддалено, з ґаджетів. А збирати врожай увесь рік. Докладніше - Анастасія Старовойт.

Ще донедавна Максим консультував великі компанії з питань ведення бізнесу. А сьогодні - демонструє власну рослинну ферму.

"Захочелось что-то сделать своими руками, захотелось там условно снять галстук. Вот. И у меня был товарищ, который с детства был агроэнтузиастом, выращивал у себя дома в шкафу арбузы зимой. Как-то мы пообщались, решили попробовать его это увлечение трансформировать", - розповідає Максим Киричко, власник вертикальної ферми.

Окрім ідеї, в Максима був лиш підвал на десять квадратних метрів. Тут і започаткував ферму з гідропонним способом вирощування.

"корни растения находятся не в земле, не в грунте, а в водном субстракте, в водном растворе. Это по сути вода, обогащенная макро и мироелементами, так же это светокультура так называемая. Мы не используем солнечный свет, мы используем лэд-освещение", - говорить Максим Киричко, власник вертикальної ферми.

Технологія дозволяє керувати кліматом, тож виробничий цикл удічі коротший, ніж на відкритому ґрунті. Та і площі ця ферма займає менше, адже все росте вертикально - на полицях і стелажах.

"У нас здесь где-то 350 квадратных метров, но так как мы используем этажи. И если вот эти этажи грубо говоря выложить в один ярус, то это получится где-то там 2-2,5, 2 тысячи квадратных метров. Одновременно посажено около 40 тысяч растений", - говорить Максим Киричко, власник вертикальної ферми.

Вирощувати можна будь-яку зелень, навіть найекзотичнішу.

"Пробуем сейчас вьетнамскую зелень - она абсолютно другая, скажем, тот же базилик вьетнамский - это абсолютно другое растение. Так как сейчас есть в Киеве трэнд на вьетнамскую кухню и вообще на азиатскую кухню", - говорить Максим Киричко, власник вертикальної ферми.

Робочі руки такій фермі потрібні лиш для збирання врожаю. Рештою процесів керує так званий електронний мозок.

"Вот это вот мозги фермы, о которых я говорил. То есть, весь цех, вся ферма оснащена датчиками разного рода: там температура, влажность, углекислого газа, в баках стоят датчики, мониторящие уровень жидкости, кислотной среды, количество солей", - говорить Максим Киричко, власник вертикальної ферми.

Така ферма у столиці поки що одна, але її продукція вже має неабиякий попит. Тож її власник мріє про розширення, аби зелені вистачило на всіх охочих.