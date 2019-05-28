Дочь Поляковой ошарашила неграмотностью [ Редактировать ]
14-летняя дочь эпатажной певицы Оли Поляковой Маша, которая вслед за звездной мамой активно публикует различные фото в сети, в этот раз снова удивила пользователей сети.
На своей официальной странице в Instagram опубликовала яркое и провокационное фото. Так, в этот раз Маша решила показать себя в нежном образе с распущенными волосами, при этом девочка радостно улыбается и смотрит в объектив камеры. Под новым постом Маша отметила, что сейчас очень занята, потому не обновляет профиль, так как готовится к концерту.
"Ребята давно не виставляла фото по тому что готовилась к концерту, по этому хочу вас пригласить на него , ссылка на билеты в шапке профиля переходи покупай всех очень или пиши @supershkola.com.ua там их тоже можно купить всех жду", - написала девочка.
Поклонники тут же критиковать ребенка из-за ошибок в тексте, назвав это очень странным упущением, тогда как вторая половина подписчиков заявила, что ошибки незначительны и девочка - молодец, ведь она в столь юном возрасте уже развивает свои творческие навыки.
Ребята давно не виставляла фото по тому что готовилась к концерту , по этому хочу вас пригласить на него , ссылка на билеты в шапке профиля переходи покупай всех очень или пиши @supershkola.com.ua там их тоже можно купить всех жду ❤️❤️❤️❤️
Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)
"Мдааа, концерты уже в свои 14 устраиваешь,а за 8 лет школы не научилась правильно писать", "Класс, красотка", "Машенька привет! Исправь пожалуйста слова-выставляла, потому, поэтому…удачи тебе", "Потому и поэтому пишется вместе", "Учитель русского тихо содрогается от ужаса в уголке", "выставляла", "Ударьте ее учебником русского по голове и научите ставить знаки препинания", "У тебя шикарные волосы", - написали пользователи.
Раньше сообщалось о том, что Полякова рассказала, как удачно выйти замуж. А также Полякова обвинила в плагиате американскую звезду.
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