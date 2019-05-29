В среду, 29 мая, рабочая группа добавила к проекту нового Избирательного кодекса еще 384 поправки, которые должны усовершенствовать документ. Об этом заявил глава рабочей группы по вопросам подготовки нового Избирательного кодекса, народный депутат Александр Черненко, передает "РБК-Украина".

По его словам, ни принятая в первом чтении редакция кодекса, ни поданные 4 тысячи поправок не могли решить ряд проблем.

"К кодексу было подано 4 тысячи 307 поправок от 101 субъекта. Решением комитета была создана рабочая группа, которая провела 43 заседания. Рассмотрена каждая правка. Я отчитываюсь, что часть поправок рабочая группа рекомендовала утвердить. Мы увидели, что не урегулирован ряд моментов. Таким образом, еще наработали 384 правки", - заявил Черненко.

Депутат отметил, что наработанные комитетом поправки должны улучшить документ.

"Это чисто технические правки, касающиеся практически всех разделов кодекса. Я бы просил, чтобы эти поправки были включены в таблицу ко второму чтению", - добавил он.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Раде принять проект нового избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами ВР.

Раньше сообщалось о том, что в ЦИК объявили о начале избирательного процесса. 24 мая в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке.