Євросоюз розгляне прийняття Албанії та Північної Македонії [ Редактировать ]
Плюс два. Єврокомісія радить почати переговори про вступ Албанії та Північної Македонії до Євросоюзу. На думку цієї інституції, обидві країни хоч і на різному рівні, але достатньо просунулись у здійсненні необхідних реформ.
Нагадаю, заради європерспективи у Скоп'є погодилися перейменувати республіку на Північну Македонію. Найпевніше, пропозицію Єврокомісії лідери ЄС розглянуть на саміті в червні.
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