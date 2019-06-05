На Северном горно-обогатительном комбинате Группы Метинвест проводят плановую замену скрубберов - устройств для очистки газов. Проект реализуется в рамках криворожской городской экологической программы - 2025. Инвестиции в модернизацию оборудования составят около 30 млн грн.

Современные газоочистки устанавливают в цехе производства окатышей №1 на участке шихтоподготовки, где дробят и измельчают бентонит, известняк и обожженный возврат.

Всего на участке заменят три скруббера. Один агрегат уже работает, второй устанавливают, а замену третьего планируют завершить в начале следующего года. Новые газоочистки снизят выбросы пыли до уровня европейских экологических норм.

"Только в 2018 году на реализацию экологических программ комбинат направил 1,9 млрд грн. Мы существенно обновили парк водополивочной техники. Продолжаем реконструкцию хвостохранилища, высаживаем зеленые насаждения, используем минералы, которые укрепляют почву. В горных работах задействуем бестротиловые взрывчатые вещества, применяем технологии по погашению пыли. Сокращаем площади под размещение промышленных отходов: повторно используем вскрышные породы на строительстве карьерных дорог и дамбы хвостохранилища", - отметил Андрей Скачков, исполняющий обязанности генерального директора Северного ГОКа.

Системная работа по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду позволила Северному ГОКу полностью выполнить экологическую программу прошлого года. В 2019 году инвестиции в экологические проекты составят 2,1 млрд грн.