ЧП произошло вблизи села Матвеевка. В аккаунте Instagram "Это Запорожье" выложили видео горящего грузового автомобиля на трассе под Запорожьем, передает golos.ua.

Отмечается, что никого рядом из спецслужб, пожарных или "скорой" не было.

Подробности происшествия будут известны позже.

Ранее сообщалось, что под Киевом вспыхнула птицефабрика, а также во Львове подожгли отделение банка.