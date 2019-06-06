Под Запорожьем вспыхнул грузовик (видео) [ Редактировать ]
ЧП произошло вблизи села Матвеевка. В аккаунте Instagram "Это Запорожье" выложили видео горящего грузового автомобиля на трассе под Запорожьем, передает golos.ua.
Отмечается, что никого рядом из спецслужб, пожарных или "скорой" не было.
Подробности происшествия будут известны позже.
🔞 Конечная на Матвеевке. #запорожьe #запоріжжя
Допис, поширений Это Запорожье (@its_zp)
Ранее сообщалось, что под Киевом вспыхнула птицефабрика, а также во Львове подожгли отделение банка.
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